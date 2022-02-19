Минниханов поручил Кабмину проработать вопрос оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству проработать вопрос оказания помощи эвакуированным из ЛНР и ДНР. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Президент Республики Татарстан поручил Правительству республики подготовить все необходимое для оказания помощи эвакуированным людям», — рассказала агентству руководитель пресс-службы Президента Лилия Галимова.

Она отметила, что речь идет об организации пунктов временного размещения беженцев, обеспечении их едой и при необходимости медицинской помощи.

18 февраля власти самопровозглашенных народных республик организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. Было принято решение эвакуировать граждан в Ростовскую область. Ранее сообщалось, что 26 российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса.