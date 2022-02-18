Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса

Президент России Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей тем, кто эвакуируется из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в российскую Ростовскую область. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

С просьбой оказать помощь региону из-за непредвиденного наплыва беженцев к главе государства ранее обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

«<…> Президент РФ поручил Правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — отметил Песков.

Кроме того, Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте условий для размещения эвакуируемых, обеспечения их горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

До этого глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России, сославшись на усиление обстрелов. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями непризнанной Донецкой народной республики должны были выехать в 20.00 по Москве.

Из-за обострения ситуации главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не соответствует действительности. По словам Залужного, жителей ДНР и ЛНР «используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития».