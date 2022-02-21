О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 43 региона России

Уже 43 региона России выразили готовность принять эвакуированных жителей Донбасса, сообщили телеканалу RT в МЧС России.

Для прибывающих подготовлено 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве.

18 февраля власти самопровозглашенных народных республик организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта.

Новоприбывшим выплачиваются по 10 тыс. рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Выплата распространяется также на тех, кто уже находится на территории регионов, принимающих беженцев.