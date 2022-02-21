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Общество
21 февраля 2022  13:43

О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 43 региона России

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Уже 43 региона России выразили готовность принять эвакуированных жителей Донбасса, сообщили телеканалу RT в МЧС России.

Для прибывающих подготовлено 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве. 

18 февраля власти самопровозглашенных народных республик организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта.  

Новоприбывшим выплачиваются по 10 тыс. рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Выплата распространяется также на тех, кто уже находится на территории регионов, принимающих беженцев.

 

#беженцы #конфликт в донбассе #днр и лнр
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