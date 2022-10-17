Власти Татарстана хотят установить дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Власти Татарстана намерены установить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации. Проект постановления Кабинета Министров РТ подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. Документ опубликован на портале «Официальный Татарстан», его антикоррупционная экспертиза должна завершиться 21 октября.

Проект, в частности предусматривает, что постоянно проживающие в республике семьи мобилизованных, где есть новорожденные, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи.

Пенсионеры из числа членов семей призванных из запаса получат первоочередное право на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение. Членам семей мобилизованных из числа пожилых граждан и инвалидов первой и второй групп социальные услуги на дому будут предоставляться бесплатно.

Членам семей мобилизованных также предоставят преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами.

Кроме того, работодателям предполагается рекомендовать установление дополнительных социальных гарантий мобилизованным работникам в виде единовременных выплат. Также им посоветуют предусмотреть дополнительные меры соцподдержки членам семей призванных.

Помимо этого, органы службы занятости будут принимать решение о признании члена семьи мобилизованного, зарегистрированного для поиска подходящей работы, безработным в случае невозможности ее предоставления в течение максимум трех дней со дня подачи им заявления.

Рассмотрение бизнес-планов членов семей мобилизованных, признанных безработными, на заседаниях экспертных советов по оценке бизнес-планов будет проводиться в преимущественном порядке.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О начале частичной мобилизации в стране российский лидер объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане открыли счет для тех, кто хочет помочь бойцам добровольческих батальонов и призванным из запаса. Для детей мобилизованных предусмотрена единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей.