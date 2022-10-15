Минниханов о родных погибших военных: «Эти семьи должны быть под нашим особым контролем»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей, реализуемых в регионе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В условиях специальной военной операции [на Украине] наши доблестные воины защищают мир, свободу и будущее нашей страны. На постоянной основе организована работа по поддержке защитников Отечества. В рамках фонда „Ярдәм янәшә!“ („Помощь рядом!“) все желающие могут оказать помощь военнослужащим и их семьям», — заметил Рустам Минниханов.

«Кроме того, подписано постановление Кабинета Министров РТ о единовременной выплате несовершеннолетним детям мобилизованных граждан Республики Татарстан по 20 тыс. рублей», — напомнил он.

Президент РТ также отметил, что через ДОСААФ организована работа по приобретению необходимого оборудования и его доставке к подразделениям, которые уже выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. «На базе ДОСААФ мы уже не раз делали много больших полезных дел, необходимых для наших земляков», — добавил он.

«У многих сейчас есть желание помочь — и надо предоставить людям эту информацию», — подчеркнул Минниханов. По его словам, официальные фонды для сбора средств работают публично и открыто. Соответственно, обязательно будет представлен отчет, на что потрачены средства и кому оказана поддержка.

Сказал Президент Татарстана и о том, что вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных в республике уделяется самое пристальное внимание. «Особенно это касается семей тех военнослужащих, кого мы потеряли. Эти семьи должны быть под нашим особым контролем», — обратил внимание он.

«Я обращаюсь прежде всего к коллегам на местах — потому что вся основная работа идет на местах, в муниципалитетах. Кому и чем помочь — об этом лучше вас никто не знает, и без вас этот вопрос не решить», — констатировал Рустам Минниханов.

Президент РТ также поблагодарил представителей бизнеса, простых граждан и руководителей предприятий — всех, кто уже оказал поддержку военнослужащим, в том числе и тем, кто уже участвует в специальной военной операции.

Помимо прочего, Рустам Минниханов поручил оперативно реагировать на поступающие обращения и жалобы. «Военные комиссариаты, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований должны незамедлительно реагировать на поступающие обращения и обязательно разбираться в сути проблемы», — резюмировал Президент Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане открыли счет для тех, кто хочет помочь бойцам батальонов и мобилизованным.