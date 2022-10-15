В Татарстане открыли счет для тех, кто хочет помочь бойцам батальонов и мобилизованным
Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» открыло счёт для помощи мобилизованным и их семьям из Татарстана.
Пожертвовать можно любую комфортную сумму. Переводить деньги на специальный счет фонда «Ак Барс Созидание».
Реквизиты для перевода:
Расчетный счет в рублях
Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО "АК БАРС" БАНК
БИК 049205805
корреспондентский счет 30101810000000000805
назначение платежа «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»
Кроме того, все желающие могут принести необходимые вещи в специальные пункты сбора, либо стать волонтером или присоединиться к движению в качестве организации.
Помимо этого, организация собирает и выдает специальных наборов вещей «Гуманитарный комплект». В него включены все теплые вещи, персональную аптечку и прочие необходимые для пребывания в полевых условиях. Гуманитарный комплект выдается перед отправкой в зону СВО.