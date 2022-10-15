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Происшествия
15 октября 2022  11:39
Полина Шевчук

В Татарстане открыли счет для тех, кто хочет помочь бойцам батальонов и мобилизованным

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Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» открыло счёт для помощи мобилизованным и их семьям из Татарстана.

Пожертвовать можно любую комфортную сумму. Переводить деньги на специальный счет фонда «Ак Барс Созидание».

Реквизиты для перевода: 

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО "АК БАРС" БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»

Кроме того, все желающие могут принести необходимые вещи в специальные пункты сбора, либо стать волонтером или присоединиться к движению в качестве организации.

Помимо этого, организация собирает и выдает  специальных наборов вещей «Гуманитарный комплект».  В него включены все теплые вещи, персональную аптечку и прочие необходимые для пребывания в полевых условиях. Гуманитарный комплект выдается перед отправкой в зону СВО.

 

#мобилизация
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