В Татарстане открыли счет для тех, кто хочет помочь бойцам батальонов и мобилизованным

Республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» открыло счёт для помощи мобилизованным и их семьям из Татарстана.

Пожертвовать можно любую комфортную сумму. Переводить деньги на специальный счет фонда «Ак Барс Созидание».

Реквизиты для перевода:

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО "АК БАРС" БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»

Кроме того, все желающие могут принести необходимые вещи в специальные пункты сбора, либо стать волонтером или присоединиться к движению в качестве организации.

Помимо этого, организация собирает и выдает специальных наборов вещей «Гуманитарный комплект». В него включены все теплые вещи, персональную аптечку и прочие необходимые для пребывания в полевых условиях. Гуманитарный комплект выдается перед отправкой в зону СВО.