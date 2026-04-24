Власти РТ смогут ограничивать ввоз скота из регионов со вспышками ящура и бруцеллеза

В Татарстане планы по профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных дополнены пунктами, позволяющими ограничивать ввоз скота и продукции животного происхождения из регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Соответствующие изменения внесены в комплексные планы мероприятий по профилактике ящура (на 2022–2027 годы), сибирской язвы и бруцеллеза (оба – на 2024–2028 годы). Ограничивать ввоз будут «в зависимости от эпизоотической ситуации».

Реализация соответствующих мер возложена на Управление Россельхознадзора по РТ, Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ, Министерство внутренних дел по РТ и самих владельцев животных.

В марте в Татарстане обсудили меры против заноса опасных болезней животных. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов тогда заявил о необходимости разработать комплекс мер, который позволит не допустить проникновения возбудителей болезней на территорию республики.

После этого был подготовлен проект распоряжения Кабмина РТ, который был направлен на антикоррупционную экспертизу.