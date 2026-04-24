Общество 24 апреля 2026 07:00

Власти РТ смогут ограничивать ввоз скота из регионов со вспышками ящура и бруцеллеза

Власти РТ смогут ограничивать ввоз скота из регионов со вспышками ящура и бруцеллеза
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане планы по профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных дополнены пунктами, позволяющими ограничивать ввоз скота и продукции животного происхождения из регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией. Соответствующее распоряжение Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Соответствующие изменения внесены в комплексные планы мероприятий по профилактике ящура (на 2022–2027 годы), сибирской язвы и бруцеллеза (оба – на 2024–2028 годы). Ограничивать ввоз будут «в зависимости от эпизоотической ситуации».

Реализация соответствующих мер возложена на Управление Россельхознадзора по РТ, Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ, Министерство внутренних дел по РТ и самих владельцев животных.

В марте в Татарстане обсудили меры против заноса опасных болезней животных. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов тогда заявил о необходимости разработать комплекс мер, который позволит не допустить проникновения возбудителей болезней на территорию республики.

После этого был подготовлен проект распоряжения Кабмина РТ, который был направлен на антикоррупционную экспертизу.

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

23 апреля 2026
Четыре татарстанца вошли в рейтинг Forbes «155 миллиардеров России»

23 апреля 2026
