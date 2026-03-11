Меры против заноса опасных болезней животных обсудили в Татарстане

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

Заседание республиканского штаба по предотвращению заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных на территорию региона, прошло в Минсельхозпроде РТ. Совещание провел первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов, сообщает пресс-служба ведомства.

К заседанию в режиме видеоконференции подключились руководители управлений сельского хозяйства и продовольствия муниципальных районов, начальники государственных ветеринарных объединений городов и районов, главы сельских поселений, а также руководители предприятий, хозяйств и предприниматели.

Гарипов сообщил, что в ряде регионов России эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям животных заметно ухудшилась. Особенно остро, по его словам, стоит вопрос заболеваний крупного рогатого скота. Он подчеркнул необходимость разработать комплекс мер, который позволит не допустить проникновения возбудителей болезней на территорию Татарстана.

Первый заместитель министра также обратился к руководителям сельхозпредприятий и владельцам личных подсобных хозяйств с призывом строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных. Он отметил, что необходимо вводить закрытый режим содержания скота, усиливать меры биологической защиты, проводить дезинфекцию транспорта и обеспечивать работу санитарных пропускников.

Кроме того, Гарипов поручил не допускать ввоза на территорию республики животных и кормов из других регионов, а также установить особый контроль за перемещением животных между муниципальными районами.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров Татарстана Тимур Галеев рассказал о текущей эпизоотической ситуации в России и мерах, которые принимаются для предупреждения заноса и распространения опасных инфекций. Он отметил, что для защиты региона необходимо значительно усилить профилактические меры.

Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Татарстану Ильнур Галеев сообщил о работе по обеспечению биологической защиты предприятий от заноса особо опасных и заразных болезней животных.