В РТ планируют ограничивать ввоз скота из регионов, неблагополучных по ящуру и бруцеллезу

В Татарстане планы по профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных планируют дополнить пунктами, позволяющими ограничивать ввоз скота и продукции животного происхождения из регионов с неблагополучной эпизоотической ситуацией. Проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о профилактике таких заболеваний, как ящур, сибирская язва и бруцеллез. Ограничивать ввоз предполагается «в зависимости от эпизоотической ситуации».

Реализовывать меры по ограничению ввоза сельскохозяйственных животных должны будут Управление Россельхознадзора по РТ, Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ, Министерство внутренних дел по РТ и сами владельцы животных.

На прошлой неделе в Татарстане обсудили меры против заноса опасных болезней животных. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов тогда рассказал, что в ряде регионов России эпизоотическая ситуация по особо опасным заболеваниям животных заметно ухудшилась.

Чиновник указал, что особенно остро стоит вопрос заболеваний крупного рогатого скота, и подчеркнул необходимость разработать комплекс мер, который позволит не допустить проникновения возбудителей болезней на территорию Татарстана.

Позднее Республика Беларусь запретила поставки животных и продуктов животноводства из 14 российских регионов и Северо-Кавказского федерального округа целиком – из-за ухудшения эпизоотической ситуации. Речь идет о крупных и мелких рогатых животных, свиньях, диких парнокопытных и верблюдах, а также о зоопарковых и цирковых животных.

Ограничения затрагивают ввоз молока и молочной продукции, мяса и мясного сырья, биологических жидкостей сельхозживотных, охотничьих трофеев, кожевенного сырья, кормов с компонентами животного происхождения, ряда растительных кормов, дождевых червей и субстратов для их выращивания. Исключение предусмотрено только для термически обработанных готовых кормов для домашних животных.