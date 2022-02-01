Власти Ленинградской области отправят школьников на внеплановые каникулы с 7 февраля

Власти Ленинградской области приняли решение об организации внеплановых двухнедельных каникул для школьников. Мера принята из-за осложнения ситуации по заболеваемости Covid-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного Правительства.

На каникулы, которые продлятся с 7 по 20 февраля, будут отправлены все учащиеся школ. Пресс-служба уточняет, что губернатор области подпишет распоряжение об этом в ближайшее время.

За минувшие сутки в области выявлен 1 251 случай заражения коронавирусом, 204 человека госпитализировали.

Сейчас в Ленинградской области временно запрещено проведение любых мероприятий с более чем 50 участниками. Для посещения музеев и театров необходимо предъявление QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Ряд ограничений существует и для несовершеннолетних. Так, организованным группам детей запрещено посещать музеи, театры, кино, цирки, а также спортивные мероприятия.

Организациям Ленобласти рекомендовано перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, а жителям старше 60 лет — соблюдать режим самоизоляции.

Заболеваемость коронавирусом растет в целом по стране — за минувшие сутки зарегистрировано 125 836 случаев. В Татарстане, по данным на 1 февраля, выявили 777 случаев заражения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школьники 7 — 11-х классов с 2 по 13 февраля переводятся на дистанционное обучение.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал о том, что в республике нет никаких планов о переводе школ на дистанционное обучение.