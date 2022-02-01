За последние сутки число новых ковид-случаев в Татарстане выросло до 777

В Татарстане коронавирусом заболели еще 777 человек, трое татарстанцев заразились будучи за пределами республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«120 человек госпитализировано, 657 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди заболевших 67 несовершеннолетних жителей республики.

Большая часть новых случаев приходится на Казань (410) и Набережные Челны (134). Среди районов больше всего выявили заболевших в Нижнекамском (83), Альметьевском (26) и Заинском (19).

Всего в республике с начала пандемии заболели 49,4 тыс. человек. Почти 39,4 выздоровели, включая 220 за последние сутки. Вакцинацию от коронавируса прошли 2 398 289 человек, более 1,8 млн получили оба компонента.