В Санкт-Петербурге школьников с 7 по 11 классы перевели на дистант из-за Covid-19

В Санкт-Петербурге из-за ухудшения эпидемиологической ситуации школьники 7-11 классов со 2 по 13 февраля переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города, передает РИА Новости.

Губернатор Александр Беглов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу внес изменения в постановление Правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».

«Со 2 по 13 февраля 2022 года в школах переводятся на дистанционное обучение классы с 7 по 11, очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба администрации губернатора города сообщает также, что со 2 по 13 февраля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе несовершеннолетним жителям Санкт-Петербурга запрещается посещать торговые центры, заведения общепита, не считая школьных столовых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыты 10 школ.