Президент Татарстана о школах: «Никаких планов уходить на дистант нет»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ высказался об организации работы школ в условиях нового подъема заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов. Принял в нем участие и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Тема, которая самая важная и проблемная, — это ковид. За текущую неделю произошел значительный рост заболеваемости. Мы выросли в три раза за неделю», — констатировал Президент РТ, пояснив, что новый подъем заболеваемости вызван вариантом «омикрон».

«<…> следует строго соблюдать санитарно-противоэпидемические требования. Прежде всего — использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, ограничение контактов. При первом же проявлении симптомов ОРВИ обязательно соблюдение принципа самоизоляции. И ограничить массовые мероприятия», — перечислил Минниханов меры по борьбе с распространением инфекции.

Отметив, что новый штамм стремительно распространяется не только среди взрослых, но и среди детей, руководитель республики потребовал «строго соблюдать [в школах] работу утренних фильтров на входе, которые доказали свою эффективность».

Утренние фильтры позволили выявить большое количество заболевших, в том числе и среди преподавателей. «Министерству образования и науки РТ совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ необходимо держать этот вопрос на контроле», — приводит слова Президента Татарстана его пресс-служба.

Вместе с тем Рустам Минниханов обратил внимание на отсутствие планов переводить школы на дистантное обучение. «Никаких планов уходить на дистант нет. Но [необходимо] сразу принимать решения в зависимости от задач. Может быть, самое максимальное — это класс на какой-то период, на неделю, вывести или передислоцировать. Школа должна работать, потому что опыт дистанта ничего хорошего не дал. И основное количество родителей тоже понимает, что в школе дети больше под присмотром», — подчеркнул он.

Президент Татарстана также обратился к родителям с просьбой контролировать поведение находящихся на карантине детей — они не должны посещать общественные места. «Семья должна понимать, что сегодня основную часть „омикрона“ детишки приносят», — добавил он.