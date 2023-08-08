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Власти Казани озвучили сроки завершения работ на мосту «Миллениум»
Первый этап работ на мосту «Миллениум» планируют завершить в конце августа – начале сентября. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.
«30 августа — начало сентября планируется завершение работ по первому этапу», — отметил спикер, отвечая на вопрос корреспондента агентства.
Напомним, днем ранее на утреннем совещании в городской мэрии не стали озвучивать сроки окончания ремонта. Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что работы будут завершены «по мере возможности».
Первый этап предусматривает ремонт опор и перильного ограждения, устройство гидроизоляции, укладку дорожного покрытия, ремонт сетей освещения и устройство архитектурной подсветки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском поселке Отары построят новый мост через Монастырскую протоку.
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