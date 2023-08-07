До конца года в Казани отремонтируют и построят 5 мостов

В этом году в Казани в рамках дорожных работ построят, реконструируют и отремонтируют пять мостов, сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Одним из самых масштабных станет обновление «Миллениума», напомнил он на деловом понедельнике.

«Важным элементом инфраструктуры города являются мостовые элементы, — отметил докладчик. — В этом году ремонтируют участок по направлению от Ново-Савиновского района в сторону центра. В текущем году будет выполнено реконструкция и ремонт пяти мостов. Это мост „Миллениум“, мосты в жилых массивах Куземетьево, Борисоглебское, Киндери, Отары».

На мосту «Миллениум» проектом предусмотрен ремонт опор и перильного ограждения, устройство гидроизоляции, укладка дорожного покрытия, ремонт сетей освещения и устройство архитектурной подсветки.

«Исполнительным комитетом принимаются все необходимые меры по скорейшему завершению работ», — сказал докладчик.

На мосту через реку Киндерка по проекту заменят несущие конструкции, расширят проезжую часть и обустроят новый тротуар. В массиве Борисоглебское на мосту заменят опоры, также здесь появятся два тротуара, сети освещения. Помимо этого, мост в Борисоглебском дополнительно оборудуют системой водоотведения с очисткой стоков перед выпуском в реку.

На мосту в жилом массиве Куземетьево предусмотрено устройство переходных плит, стенок, монолитной плиты, укладка дорожной одежды, установка новых перильных ограждений, а также сделаны два новых тротуара.

«Завершить работы и запустить движение по мостам Куземетьево, Борисоглебское, Киндери планируется в октябре этого года», — отметил замруководителя исполкома.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском поселке Отары построят новый мост через Монастырскую протоку.