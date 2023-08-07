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Мост на улице Назарбаева в Казани обещают открыть с годовым опережением
К октябрю 2023 года в Казани планируют завершить ремонт моста по улице Назарбаева. Таким Образом, его введут в эксплуатацию на год раньше, чем планировалось, заявил на деловом понедельнике замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев.
«Завершение объекта и открытие движения дорожники обещают уже в октябре, опережая графики работ почти на год», — подчеркнул докладчик.
По его словам, на данный момент уже смонтированы дорожные пролеты. Продолжаются монолитные работы и устройство дорожной одежды.
Напомним, об аварийности моста стало известно в 2019 году, тогда же по нему ограничили проезд тяжеловесной техники. Ремонт стартовал в прошлом году с демонтажа пешеходной части и переустройства сетей электроснабжения. При этом выяснилось, что из-за просадки грунта объект опасно деформировался, в результате чего и было принято решение о его полном закрытии.
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