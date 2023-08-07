В казанском поселке Отары построят новый мост через Монастырскую протоку

В поселке Отары в Казани планируется построить новый мост через Монастырскую протоку. Работы предполагают укрепление русла протоки, сообщил на деловом понедельнике замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев.

«Проект включает установку опор, строительство сетей ливневой канализации и очистных сооружений, которые будут собирать стоки с соседних улиц», — уточнил докладчик.

На мосту смонтируют сети водоснабжения, освещения и другие коммуникации. Завершить строительство, по словам Куляжева, планируется в будущем году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт и строительство казанских дорог обойдется в 27 млрд рублей в 2023 году.