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В казанском поселке Отары построят новый мост через Монастырскую протоку
В поселке Отары в Казани планируется построить новый мост через Монастырскую протоку. Работы предполагают укрепление русла протоки, сообщил на деловом понедельнике замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев.
«Проект включает установку опор, строительство сетей ливневой канализации и очистных сооружений, которые будут собирать стоки с соседних улиц», — уточнил докладчик.
На мосту смонтируют сети водоснабжения, освещения и другие коммуникации. Завершить строительство, по словам Куляжева, планируется в будущем году.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт и строительство казанских дорог обойдется в 27 млрд рублей в 2023 году.
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