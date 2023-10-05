Власти Казани объяснили, почему решили включить отопление заранее

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В столице Татарстана решили подать тепло в жилые дома 5 октября, не дожидаясь достижения температурного порога в +8 градусов пять суток подряд, из-за неблагоприятного прогноза метеорологов на предстоящие выходные. Об этом рассказал курирующий сферу ЖКХ заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«<…> учитывая прогноз на выходные дни, когда ночью ожидаются минусовые температуры, мы решили начать отопительный сезон немного раньше. Нужно определенное время, чтобы раскрутить всю систему — выстроить гидравлику, температурный режим», — пояснил чиновник.

«Начало подачи тепла сегодня даст возможность зайти в предстоящие холода с комфортной температурой в квартирах и помещениях, в то же время не даст излишнего перерасхода тепла и не сильно скажется на платежной нагрузке горожан», — уточнил Гиниятуллин.

Замруководителя исполкома также добавил, что норматив подачи тепла в дома равняется двум неделям, но состоявшийся еще в 2017 году переход на индивидуальное приготовление горячей воды в домах позволил убыстрить этот процесс.

Вместе с тем стоит отметить, что отопление в жилых домах Казани в этом году включают на десять дней позже, чем в прошлом — это вызвано теплой сентябрьской погодой. В ближайшие дни на смену аномальному теплу арктическое вторжение принесет в Татарстан дожди и заметное похолодание, о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее мэрия столицы РТ объяснила, почему часть казанцев получила платежки со счетами за отопление.