Мэрия объяснила, почему часть казанцев получила платежки со счетами за отопление

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Часть жителей Казани получила платежные документы за ЖКУ в сентябре с начислениями за отопление. Почему это происходит, если отопительный сезон еще не начался, прокомментировали в городском Комитете ЖКХ.

По его данным, такие платежки поступают собственникам жилья в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета. В таких случаях плата за отопление производится по нормативам, рассчитанным на восемь месяцев отопительного периода вне зависимости от фактического начала отопительного сезона. То есть производится с сентября по апрель.

«Как сообщает Комитет ЖКХ, размер платы за коммунальные услуги населению рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг», — прокомментировали ситуацию в исполкоме.

Напомним, что отопительный сезон в Татарстане начинается с сегодняшнего дня, однако в жилые дома Казани, как сообщал «Татар-информ», тепло начнет поступать только к следующей неделе.