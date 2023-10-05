Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Профессор КФУ предупредил об арктическом вторжении, заморозках и снеге
Затянувшееся аномальное тепло в конце этой недели покинет Татарстан. На смену ему арктическое вторжение принесет дожди и заметное похолодание. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«В этом году сентябрь оказался очень теплым, на 3,5 градуса выше климатической нормы. В норме в настоящее время в столице Татарстана среднесуточные температуры должны составлять около 7 градусов, но пока они выше. Характер погоды скоро изменится, в городе похолодает из-за арктического вторжения в начале следующей недели», — пояснил собеседник агентства.
По словам ученого, из-за арктического вторжения местами по республике на следующей неделе возможно выпадение небольшого снега и заморозки на почве. К примеру, в ночь с понедельника на вторник в Казани температура воздуха опустится до 1 градуса тепла.
«Это температура у поверхности земли, а наверху гораздо холоднее. Если где-то выпадут осадки, то они могут быть в виде мокрого снега, но если такое случится, это будет локальное явление», — подчеркнул профессор КФУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»