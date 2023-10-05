Профессор КФУ предупредил об арктическом вторжении, заморозках и снеге

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Затянувшееся аномальное тепло в конце этой недели покинет Татарстан. На смену ему арктическое вторжение принесет дожди и заметное похолодание. Об этом «Татар-информу» рассказал профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В этом году сентябрь оказался очень теплым, на 3,5 градуса выше климатической нормы. В норме в настоящее время в столице Татарстана среднесуточные температуры должны составлять около 7 градусов, но пока они выше. Характер погоды скоро изменится, в городе похолодает из-за арктического вторжения в начале следующей недели», — пояснил собеседник агентства.

По словам ученого, из-за арктического вторжения местами по республике на следующей неделе возможно выпадение небольшого снега и заморозки на почве. К примеру, в ночь с понедельника на вторник в Казани температура воздуха опустится до 1 градуса тепла.

«Это температура у поверхности земли, а наверху гораздо холоднее. Если где-то выпадут осадки, то они могут быть в виде мокрого снега, но если такое случится, это будет локальное явление», — подчеркнул профессор КФУ.