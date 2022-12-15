Институт развития городов РТ: Место под застройку нового «Кырлая» еще обсуждается

В Казани обсуждается концепция пространства нового парка аттракциона «Кырлай», который должен был расположиться за ТЦ «Парк Хаус» в парке Победы. О судьбе самого обсуждаемого в 2022 году пространства в эфире программы «Татарстан Онлайн рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Гостья эфира отметила, что концепция пространства еще не утверждена, не принято финальное решение, что этот парк аттракционов будет находиться именно там. По ее словам, это непростой объект.

«Мы понимаем, что аттракционы — вещь тяжелая, с большим фундаментом, с большим внедрением в среду. Задача города и республики сделать так, чтобы внедряемые в пространство элементы наносили минимальный вред тому водно-болотному комплексу, который сейчас там расположен», — отметила она.

Команда архитекторов еще думает над тем, как должно функционировать и работать пространство, которое находится рядом с особой охраняемой территорией, в спальном районе, окруженное парком Победы, спортивными объектами — небольшими, но важными для этого квартала (спорткомплекс «Ватан»). Тут же находится мечеть, гигантский торговый центр.

Пока у команды Института развития городов даже нет предположений о сроках реализации проекта.

«Невозможно очень быстро ответить, каким он („Кырлай“ — прим. ред.) должен быть, как он должен жить и функционировать», — ответила Наиля Зиннатуллина на вопрос слушателя.

Напомним, что по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова новый парк займет в два раза большую территорию, чем его предшественник.

Подробнее о перспективах парка аттракционов читайте в материале «Татар-информа» «„До свидания, а не прощайте! “: аттракционы „Кырлая“ пропишут в зеленой зоне парка Победы».