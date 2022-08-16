По поручению Минниханова новый детский парк в Казани займет площадь вдвое больше «Кырлая»

фото: пресс-служба Президента РТ

На территории парка Победы в Казани появится новое общественное пространство детей. Площадь новой территории составит 13 гектаров — в два раза больше, чем у парка развлечений «Кырлай». Решение принято на выездном совещании с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прошедшем в парке Победы.

Вместе с руководителем республики территорию осмотрели мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин и др.

Ожидается, что новый парк станет местом семейного отдыха с облагороженной территорией и прогулочными зонами у воды.

«Рустам Минниханов поручил городу провести все необходимые геодезические исследования территории. Отдельно Президент остановился на важности организации общественных обсуждений в Казанской городской Думе с привлечением экспертов и специалистов. И всю дальнейшую работу проводить с учетом принятых на обсуждении решений», — говорится в сообщении пресс-службы Президента Татарстана.

Кроме того, он поручил провести благоустройство территории у центра семьи «Казан». Благодаря этому вдоль Кремлевской дамбы будет организован прямой выход от Чаши до Кремля, сообщал ранее «Татар-информ».