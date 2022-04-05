Парк «Кырлай» могут перенести за торговый центр «Парк Хаус»

Парк аттракционов «Кырлай» в Казани могут перенести на территорию за торговым центром «Парк Хаус». Сейчас власти Татарстана рассматривают ряд площадок для новой локации. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

«Что касается переноса парка „Кырлай“, там рассматривается ряд площадок. Одна из них — за торговым центром „Парк Хаус“. Пока там конкретного решения нет, я думаю, в ближайшее время его озвучат», — сказал Айзатуллин.

Глава ведомства добавил, что сначала будет разработан эскизный проект парка, далее будет принято решение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что соборную мечеть Казани возведут на территории парка аттракционов «Кырлай». Закладка камня состоится 20 мая.