«До свидания, а не прощайте!»: аттракционы «Кырлая» пропишут в зеленой зоне парка Победы

Основная и приоритетная для Казани площадка, которая рассматривается для размещения парка развлечений вместо «Кырлая», – территория у «Парк Хауса». Аттракционы станут частью зеленого экопарка площадью 58 га. Концепция будет разработана до конца года, после чего начнутся работы по облагораживанию зеленой зоны и возведению аттракционов.

Основная и приоритетная для Казани площадка, которая рассматривается для размещения парка развлечений вместо «Кырлая», – территория у «Парк Хауса»

Фото © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эта площадка просто идеальная»

Работы по демонтажу аттракционов в парке «Кырлай» практически завершены. Владелец участка – компания «Паркинвест», связанная с государственным «Связьинвестнефтехимом», – решил его отдать для строительства соборной мечети.

«Пришло время сказать “до свидания!”… Именно “до свидания”, а не “прощайте”! Уже сейчас мы подбираем новую площадку и будем стараться делать все возможное, чтобы открытие состоялось как можно быстрее. А откроется парк уже в новом обличии: с новой концепцией, аттракционами и захватывающими мероприятиями!» – говорится на сайте «Кырлая».

Работы по демонтажу аттракционов в парке «Кырлай» практически завершены Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О том, что аттракционам подобрали иную площадку, в апреле сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. Новая локация будет у торгового центра «Парк Хаус».

«Новое расположение Казань видит между парком Победы и «Парк Хаусом». Этот вариант рассматривается как основной. Да, наверное, инвестором какие-то другие варианты рассматриваются. Но позиция мэрии такая», – утверждает источник «Татар-информа», знакомый с планами.

По его словам, эта площадка просто идеальная: здесь и большое парковочное пространство, и удобная транспортная инфраструктура.

На кварталах появится водно-болотный парк

Плюс новой локации в том, что рядом есть большой зеленый массив. Причем земля, которую планируется отдать именно под парк развлечений, не входит в особо охраняемую природную территорию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аттракционы у «Парк Хауса» предлагается разместить на площади около 3,5 га – примерно столько же занимали строения в «Кырлае». Этот участок был давно зарезервирован муниципалитетом для городских нужд.

Плюс новой локации в том, что рядом есть большой зеленый массив. Причем земля, которую планируется отдать именно под парк развлечений, не входит в особо охраняемую природную территорию.

Институт развития Казани в настоящее время разрабатывает концепцию водно-болотного парка общей площадью 58 га в увязке с инфраструктурой парка Победы.

Сейчас эта зеленая зона местами выглядит неопрятно. Раньше здесь были сады и дачи. Где-то до сих пор остались стены домов, опоры столбов освещения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас эта зеленая зона местами выглядит неопрятно. Раньше здесь были сады и дачи. Где-то до сих пор остались стены домов, опоры столбов освещения. Территория, как и весь парк, заболочена и заросла кустами. Массив прорезают редкие пешеходные дорожки местных жителей. Вместе с тем здесь живут водные животные, например ондатры, и очень много гнездовий птиц. Всю территорию экозоны планируется сохранить.

«Под парк болота не засыпаются, а наоборот, сохранятся. Концепция так и называется: водно-болотный парк. В зависимости от зоны будут построены мостики, дорожки, фонари, вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха или же просто сохранены большие природные участки», – рассказала «Татар-информу» заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

«Под парк болота не засыпаются, а наоборот, сохранятся. Концепция так и называется: водно-болотный парк. В зависимости от зоны будут построены мостики, дорожки, фонари» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

То есть естественная природная местность будет лишь облагорожена. Ее дополнением и станет парк аттракционов со стороны действующей парковки торгового центра «Парк Хаус». Такая практика в мире есть. К примеру, в Швеции и Голландии развлекательные парки вписаны в парковую зеленую инфраструктуру.

Концепцию всего участка на 58 га планируется разработать до конца 2022 года.

«Нужен новый, современный, просторный проект с новыми аттракционами и прогулочными зонами»

Концепцию парка развлечений разработает сам инвестор. Что именно там будет, решит его хозяин. Однако целиком проекту еще предстоит пройти общественное обсуждение с жителями Казани.

Казанцы же будут ждать от нового парка развлечений современные и интересные аттракционы. Ранее руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров отмечал, что с такими запросами горожане уже обращались. По его словам, было необходимо обновление такого парка, как «Кырлай», как с технической, так и с моральной точки зрения. Гафаров подчеркивал: нужен новый современный, просторный проект с новыми аттракционами и прогулочными зонами.

Эксперты отмечают: должен быть такой парк аттракционов, чтобы даже туристы специально приезжали на него посмотреть как минимум из ближайших регионов.

Вероятно, в новом парке вновь появится и колесо обозрения, ведь на этот аттракцион самый высокий поток желающих Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вероятно, в новом парке вновь появится и колесо обозрения, ведь на этот аттракцион самый высокий поток желающих, у него самая высокая рентабельность среди других аттракционов. В «Кырлае» оно было больше не развлекательным, а видовым, но при том же преимуществе у колеса «Ривьеры», последние могут предоставить более качественный сервис. Мечеть «Кул Шариф» с колеса, если оно будет у «Парк Хауса», тоже будет видна.

Рядом с мечетью откроют «Манзару»

После того как уберут остатки аттракционов в парке «Кырлай», территорию начнут готовить к строительству соборной мечети. Первый камень в ее основание планируется заложить уже 20 мая – в дни празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

После того как уберут остатки аттракционов в парке «Кырлай», территорию начнут готовить к строительству соборной мечети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас разрабатывается эскиз мечети. Свои наброски делают 20 участников второго этапа международного конкурса, в том числе из ОАЭ, Казахстана, Турции, Египта, Узбекистана и Азербайджана.

Техзадание предполагает создание мечети высотой до 80 метров. Молельный зал должен вмещать 10 тыс. человек, столько же мест должно быть предусмотрено вне стен собора.

Сейчас моделируется схема движения транспорта, которая должна учесть и наплыв прихожан в праздники, и создание рядом новых жилых комплексов.

Мечеть будет также вписана в природный ландшафт. Здесь планируется сделать парк «Манзара». Он входит в проект 12 парков вдоль реки Казанки. С началом строительства мечети очевидно, что он станет одним из приоритетных парков в концепции.