Власти Казани назвали причины, по которым затягивается ликвидация прорывов и затоплений

Основная причина, по которой в Казани затягивается ремонт прорывов на сетях, связана с тем, что горожан не хотят оставлять надолго без воды. Если приступить к ликвидации последствий аварий на сетях без подготовительных работ, то отключение воды в близлежащих домах неминуемо. Так власти Казани ответили жителям, которые в соцсетях пожаловались на затягивание работ.

Речь, в частности, идет о прорыве на водопроводе по ул.Зеленая, 11, где из-за аварии заливает водой улицу. Жителям ранее сообщали, что здесь начались подготовительные работы по ликвидации последствий, однако горожане отмечают, что на участке ничего не меняется.

Отвечая им, в мэрии объяснили, что для замены куска трубы в месте течи нужно отключать водоснабжение, так как при напоре воды работы не проводятся.

«Но что тогда делать с домами и соцобъектами, которые подключены к этому водопроводу – их может быть от 7-10, если водопровод узкий и до нн-ого количества, если широкий в диаметре. Они ведь будут без воды, если тут начать вырезать кусок трубы без подготовительных работ», – пояснили сотрудники администрации.

В таких случаях, ремонтные бригады ищут место для переподключения к другим сетям, иначе все время устранения аварии потребители не будут иметь доступа к ресурсу.

«Мы понимаем и жителей, которые не видят раскопки и потому уверены, что всем все равно. Но в то же время благодарны за то, что в приоритете у „Водоканала“ здесь не отключение водоснабжения сразу же, а интересы жителей», — добавили в мэрии.

Напомним, что также горожане сняли на видео, как из асфальта из-за очередного прорыва бьет фонтан – течь образовалась по ул.Советская, 22. Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров сегодня сообщил , что только за месяц в Казани произошло восемь аварий с провалами грунта над трубопроводами, объяснив это высоким износом сетей. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Прорывы неизбежны»: износ сетей трубопроводов Казани достиг 70-100%.