«Прорывы неизбежны»: износ сетей трубопроводов Казани достиг 70-100%

«За последний месяц на сетях водоотведения Казани произошло восемь аварий с образованием провалов грунта над трубопроводами

Фото: kzn.ru

«На улице Малая Армавирская обрушился трубопровод с износом в 100%»

«За последний месяц на сетях водоотведения Казани произошло восемь аварий с образованием провалов грунта над трубопроводами. Каждый из них был огорожен в кратчайшие сроки. Прекращения или временного ограничения потребителей от услуг водоотведения допущено не было», — доложил на деловом понедельнике директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Так, 19 июля за Казанским цирком обрушился верхний свод железобетонного трубопровода 1980 года постройки диаметром 500 миллиметров, у него износ был на уровне 90%. В результате заменили 16 метров трубы. Окончание работ намечено на 27 июля.

На улице Малая Армавирская произошло обрушение трубопровода 1959 года постройки с износом в 100%. Специалисты заменили 50 метров трубопровода, работы были выполнены в течение шести дней.

В поселке Дербышки в районе Казанского оптико-механического завода (КОМЗ) на напорном коллекторе 1994 года постройки с износом более 70% заменили 5 метров трубопровода. По улице Гудованцева завершают работы по реконструкции 10 метров аварийного коллектора 1971 года постройки.

«По четырем остальным провалам из восьми на улицах Халтурина, Сыртлановой, Дубравная, Аделя Кутуя организованы работы по их ограждению. Ведутся подготовительные работы для их устранения. Все коллекторы имеют износ более 90%», — пояснил Егоров.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров заметил, что в последние две недели в Казани было много прорывов.

Рустем Гафаров заметил, что в последние две недели в Казани было много прорывов Фото: kzn.ru

«К сожалению, при нынешнем износе наших сетей прорывы неизбежны. Я благодарю за работу там, где большой трафик, но аварии оперативно устраняются, например, возле цирка. Но есть где затягиваются, в частности на Аделя Кутуя долго идет подготовка», — отметил глава исполкома.

По его словам, есть обращения от жителей по поводу неоперативного устранения проблем. «Понимаю, что мы внутренне для себя смотрим приоритеты. Есть труба-“пятисотка”, есть труба полудюймовая, но прошу не игнорировать обращения жителей, максимально доводить, когда будут сроки устранения и чтобы была двухсторонняя связь», — поручил Гафаров.

«По инвестиционной программе ведется реконструкция сетей водоснабжения города»

Директор МУП «Водоканал» напомнил, что в сентябре 2022 года на третьем северном коллекторе в районе «Татнефть-Арены» на улице Сибгата Хакима и около жилого комплекса «Магеллан» на улице Чистопольская произошли разрушения свода коллекторов.

«Провалы огорожены, установлены знаки, проведены работы по недопущению их дальнейшего размыва, организованы временные перекачивающие линии. Ведется подготовка для их устранения», — доложил Андрей Егоров.

Работы планируют завершить после окончания реконструкции ранее начатых трех участков коллектора по улицам Чистопольская, Амирхана и проспекту Ямашева.

По завершении работ на каждом из трубопроводов выполнят переврезки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работы здесь близятся к завершению, из 2,3 тыс. метров восстановлено 1,5 тыс. На оставшихся 800 метрах работы продолжаются по графику. На реконструированных участках выполняется благоустройство», — отчитался Егоров.

Также в рамках инвестиционной программы ведется реконструкция сетей водоснабжения города. На этот год запланирована перекладка трубопроводов общей протяженностью 18 км диаметром от 100 до 900 мм.

«На сегодняшний день отремонтированы и запущены в эксплуатацию 5 км трубопроводов по улицам Ломжинская, Зеленая, Халитова и Аделя Кутуя», — сообщил спикер.

Тем временем по улицам Толстого, Парина, Аделя Кутуя, Седова и Курская ведется реконструкция водоводов диаметром от 200 до 600 мм протяженностью 3 км. «Ведутся подготовительные работы для реконструкции сетей диаметром от 100 до 900 мм общей протяженностью 10 км по улицам Исанбета, Мавлютова, Красикова, Сибирский тракт, Дорожная, Рубежная, Коновалова, 2-я Азинская, Братьев Касимовых и других. Все эти работы планируется завершить в текущем году», — анонсировал Егоров.

По словам спикера, по завершении работ на каждом из этих трубопроводов выполнят переврезки. Из-за этого возникает необходимость временного ограничения услуг холодного водоснабжения не более чем на одни сутки.

Василий Лысачкин сообщил, что в Казани работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов выполнены на 76% Фото: kzn.ru

«Самое главное — контроль и качество выполнения ремонта многоквартирных домов»

Председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин сообщил, что в Казани работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов выполнены на 76%. На 29% работ уже оформлены акты о приемке.

В этом году в программу вошли 217 домов. При этом 31 дом был включен благодаря экономии предыдущих лет и увеличению размера взноса на капремонт. Общий объем финансирования программы составляет 2,7 млрд рублей из трех источников — средств собственников, республиканского и городского бюджетов.

«Выполняются отдельные виды работ: ремонт крыши проводится в 80 домах, ремонт фасада — в 47 домах, ремонт систем центрального отопления — в 66 домах, водоотведения — в 54 домах, электроснабжения — в 36 домах, холодного и горячего водоснабжения — в 55 и 25 домах соответственно. В 54 домах будут заменены 158 лифтов. В двух домах пройдет ремонт системы автодымоудаления, ремонт узлов погодного регулирования состоится в пяти домах», — отметил спикер.

Сроки завершения сезонных видов работ — до 15 августа, остальные виды работ должны быть выполнены до 1 ноября.

«Самое главное на сегодня — контроль и качество выполнения ремонта многоквартирных домов. При необходимости будем подключаться к решению возникающих на объектах проблем. Держим постоянный контроль и с подрядчиками, и с жителями», — прокомментировал доклад руководитель исполкома Рустем Гафаров.

«Удалось отремонтировать около 400 малоэтажных домов — это большое достижение»

В столице Татарстана по программе капитального ремонта жилого фонда за последние пять лет отремонтировано 400 малоэтажных домов высотой от 2 до 4 этажей. В этом году ремонт продолжается в 53 малоэтажных домах.

«В среднем малоэтажный дом в год собирает около 200 тыс. рублей, а комплексный капремонт выходит на 22 млн рублей», — отметил Василий Лысачкин.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров напомнил, что в начале реализации программы по ремонту малоэтажных домов «было много вопросов».

«В первые годы реализации программы не брались за эти дома, сейчас эта тема отрегулирована. То, что за последние пять лет удалось отремонтировать около 400 малоэтажных домов, — большое достижение», — подчеркнул глава исполкома города.

Кроме того, в этом году в Казани в программу капитального ремонта включены два дома, являющиеся объектами культурного наследия. Это построенная до 1917 года двухэтажная усадьба Сухановых на улице Ульянова-Ленина, 31 и дом на улице Театральная, 5.

«В усадьбе Сухановых виды работ — ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведение, замена электрики, ремонт крыши и фасада. На Театральной, 5 запланирован ремонт крыши», — сообщил докладчик.

Еще на один дом-памятник, расположенный по адресу: ул. Большая Красная, 59, разрабатывается проектная документация. «В целом в Казани таких объектов 149. Из них отремонтировано 76 на ориентировочную сумму 570 млн рублей. Требуется ремонт еще 73 домов», — отметил Лысачкин.

«Не секрет, что ни один старый дом не собирает достаточно средств на свой ремонт»

В этом году столица Татарстана столкнулась с проблемой финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, накапливающих средства на него на специальном счете. Всего таких домов в Казани 596. В программе капремонта на этот год — 12.

«На сегодняшний день осталось восемь с видом работ „замена лифтов“. Накопленных собственниками средств на ремонт их домов не хватает», — рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

Так, ЖСК «Кмизовец-2» (ул. Спартаковская, 89) накопил на спецсчете 2,5 млн рублей. В этом году им нужно заменить два лифта, стоимость замены одного — 3,5 млн. С учетом разработки документации и строительного контроля замена двух лифтов будет стоить 7,3 млн рублей, недостающая сумма составляет 4,7 млн.

По его словам, «общий котел операторов капремонта в данном случае не работает, так как взнос в него не поступает, а механизм бюджетного софинансирования капитального ремонта таких домов не принят». Финансирование возможно только за счет средств населения.

«Выходом из ситуации видится перевод этих домов, перечисление накопленных средств в фонд регионального оператора и дальнейшее участие в программе в общеустановленном порядке. Не секрет, что ни один старый дом не собирает достаточно средств на свой ремонт, поэтому невозможно обойтись без бюджетного софинансирования и перераспределения средств внутри общего котла. Вариантов два: собственники самостоятельно собирают недостающие средства на капремонт в этом году или переходят в региональный фонд капремонта с последующим включением этих домов в программу», — заявил Василий Лысачкин.

Слова докладчика прокомментировал руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Средства населения — это один из наиболее крупных источников финансирования. Они думают, что накопление средств на специальном счете дает возможность не раствориться их деньгам в общем котле. Мы считаем, что это не угроза, а спасение: у лифтов выходит срок эксплуатации, а копить на замену этим домам придется еще очень долго. Здесь как раз котловой метод им в помощь», — уверен Гафаров.

Два района Казани получили самый большой объем финансирования за все годы реализации «Нашего двора»

В активной фазе продолжается реализация программы «Наш двор». Виды работ в этом году остаются прежними, всего их шесть: ремонт дорог и тротуаров, наружного освещения, установка скамеек и урн, площадок ТКО, детского и спортивного оборудования с покрытием площадок песчано-гравийной смесью, частичное озеленение.

Кировский и Московский районы столицы Татарстана получили максимальную сумму за все годы реализации программы Раиса РТ Рустама Минниханова. Объем финансирования составил 746 млн рублей.

«Это самый большой объем финансирования за все годы реализации программы „Наш двор“», — отметил первый заместитель главы администрации двух районов Ильсур Хисматуллин.

На эту сумму в текущем году в Кировском и Московском районах Казани в общей сложности благоустроят 98 дворов. «Выполнение программы в этом году качественно улучшит проживание более 20 тыс. жителей», — отметил спикер.

По словам Хисматуллина, в районах за три года реализации программы было благоустроено 319 дворов из 499, что составляет 64%. Общая площадь дворов — 433,5 тыс. кв. метров, площадь асфальта — 132 тыс. кв. метров.

В текущем году в Кировском и Московском районах Казани в общей сложности благоустроят 98 дворов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благоустройство территории соразмерно 20 полноразмерным футбольным полям»

Комплекс дворов по улице Татарстан, объединяющий сразу восемь многоквартирных домов, стал своеобразным продолжением парка имени Карима Тинчурина в Казани и увеличил прогулочную территорию более чем на 26 тыс. кв. метров.

«Во дворах создали уютную зону для отдыха, игровые и спортивные площадки для детей и взрослых», — отметил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.

Помимо улицы Татарстан в этом году завершается благоустройство целого микрорайона на Горках, ограниченного улицами Гарифьянова, Мавлютова, Парина и Сыртлановой. «За два года здесь проведут благоустройство территории площадью более 133 тыс. кв. метров, а это практически 20 полноразмерных футбольных полей», — сказал докладчик.

В этом году работы здесь ведутся на 26 тыс. кв. метров. По завершении проекта появятся новые детские площадки, более чем в два раза увеличится парковочное пространство, а там, где раньше были «народные тропы», появятся асфальтированные тротуары.

«Если здесь завершения работ ждут более 2,5 тыс. горожан, то 37 жителей дома № 41 по улице Сары Садыковой переживали за свой двор. В тесном диалоге с ними в этом году мы благоустроили самый маленький двор площадью всего 822 кв. метра», — доложил глава администрации.

Всего же в Вахитовском и Приволжском районах Казани за три года отремонтировано 206 дворов. В этом году ремонт произведут еще в 76 дворах.

«Сейчас всё располагает к комфортным и длительным прогулкам»

В Советском районе столицы Татарстана отремонтирован крупный комплекс из пяти дворов у здания недавно открывшейся новой детской поликлиники.

«Кардинально преобразился крупный комплекс из пяти дворов по улицам Советская, Халезова, Правды, где расположены 12 домов и проживает около 1 тыс. человек. После открытия нового здания детской поликлиники это место стало точкой притяжения для всего жилого массива, где сейчас всё располагает к комфортным и длительным прогулкам», — подчеркнул глава администрации района Роман Фатхутдинов.

В рамках проведенных работ здесь были построены тротуары, проведен ремонт проезжей части, установлены фонарные столбы. Для детей в общественном пространстве появились современные площадки для стритбола, а особенностью стали яркие граффити и гамаки для отдыха.

Тем временем в комплексе дворов по улицам 8 Марта, Заря и Сибирскому тракту стартовали работы по строительству прогулочной зоны, которая расположится на месте зеленой зоны по улице Заря. Запланировано строительство тротуаров из брусчатки, спортивной и детской площадок, проведение освещения и установка уличной мебели.

В целом за все годы реализации программы в Советском районе благоустроили 176 дворов, улучшения затронули 70 тыс. жителей. В этом году в проект вошел еще 51 двор, где в 93 многоквартирных домах проживают почти 19,5 тыс. человек.

Общий объем выполнения работ по Советскому району составляет 69%. Завершены дорожные работы в 27 дворах, в 25 смонтированы опор освещения, установлено 627 элементов малых архитектурных форм — это почти 50%. Работы продолжаются на 17 дворовых территориях. Благоустройство оставшихся дворов начнется в ближайшее время.

Руководитель исполкома дал поручение главам районов оказать содействие в поливе и уходе за кустарниками и деревьями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Необходимо найти золотую середину между благоустройством и желанием жителей»

Все благоустроенные по республиканской программе «Наш двор» территории Казани оборудуют камерами видеонаблюдения.

«Я прошу программу „Безопасный город“ тоже присоединиться, чтобы именно там, где дворы уже сделаны, ставили камеры на новые опоры», — руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Глава исполкома заметил, что многие вопросы решаются в тандеме с жителями. «То, что главы районов держат руку на пульсе, это очень важно. Чтобы мы оперативно вместе с жителями принимали гибкие решения и, самое главное, находили золотую середину между тем что необходимо благоустроить, и желанием жителей. Самые лучшие дворы получаются там, где налажен контакт с жителями. И когда сами жители выходят с предложением по озеленению, мы только приветствуем это, максимально помогаем», — добавил Рустем Гафаров.

Однако обходы дворов показали, что засушливое лето в ряде дворов привело к гибели зеленых насаждений. В связи с этим руководитель исполкома дал поручение главам районов и Комитету внешнего благоустройства максимально оказать содействие в поливе и уходе за кустарниками и деревьями.

«Чтобы в рамках благоустройства по программе „Наш двор“ не оставалось этих белых пятен без хозяина. Кто там убирается, все должно быть понятно и прозрачно», — резюмировал спикер.