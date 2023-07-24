Казанцы сняли на видео фонтан, забивший из асфальта из-за очередного прорыва на сетях

Из-за очередного прорыва на подземных сетях «Водоканала» в Казани забил фонтан из асфальта – течь образовалась по ул.Советская, 22. Жители города опубликовали видео с фонтаном в соцсетях и сообщили, что он бил из земли по меньшей мере три дня.

Горожане пожаловались в пабликах мэрии, что «Водоканал» поначалу заявку на устранение аварии принимать отказался. Позднее администрация отчиталась об устранении прорыва трубы.

«Как сообщает Комитет ЖКХ, из-за аварии на сетях водоснабжения был прорыв на водопроводе по ул. Советская, 22», – сообщили сотрудники мэрии, подчеркнув, что сейчас утечка воды прекращена.

В то же время жители города жалуются на затопление других улиц из-за новых провалов. В частности, заливает улицу Зеленую в районе дома №11. В мэрии пояснили, что специалисты обнаружили очередной прорыв на водопроводе и приступили к подготовительным работам по ликвидации аварии.

Как сегодня сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров на аппаратном совещании в администрации города, только за месяц в Казани произошло восемь аварий с провалами грунта над трубопроводами. Он заявил, что такие ситуации неизбежны при нынешнем износе сетей, отметив, что предприятия старается оперативно устранять последствия аварий на дорогах с большим трафиком.