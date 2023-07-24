Восемь провалов произошло за месяц на сетях водоотведения в Казани

За последний месяц на сетях водоотведения в Казани произошло восемь аварийных ситуаций с образованием провалов грунта над трубопроводами. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«В оперативном порядке были проведены организационные мероприятия. Прекращение либо временное ограничение подачи воды допущено не было», — отметил спикер.

Так, 19 июля за Казанским цирком обрушился верхний свод железобетонного трубопровода 1980 года постройки диаметром 500 миллиметров, имеющий износ 90%. В результате заменили 16 метров трубы.

«В работе задействовали 20 человек и 10 единиц техники. Благоустройство первого слоя асфальта выполнено. Окончание работ — до 27 июля», — доложил Андрей Егоров.

На улице Малая Армавирская произошло обрушение трубопровода 1959 года постройки с износом в 100%. Специалисты заменили 50 метров трубопровода, работы были выполнены в течение шести дней.

В поселке Дербышки в районе завода КОМЗ на напорном коллекторе 1994 года постройки с износом более 70% заменили 5 метров трубопровода. По улице Гудованцева завершают работы по восстановлению 10 метров аварийного коллектора 1971 года постройки.

«По четырем остальным провалам из восьми на улицах Халтурина, Сыртлановой, Дубравная, Аделя Кутуя организованы работы по их ограждению. Ведутся подготовительные работы для их устранения. Все коллекторы имеют износ более 90%», — пояснил Егоров.

«В Казани в последние две недели было много порывов. При нынешнем износе сетей они неизбежны. Там, где большой трафик движения, аварии устраняются оперативно. Пример тому — возле цирка. Но есть участки, где работы затягиваются. Например, на Аделя Кутуя долго идет подготовка. От жителей получаем обращения. Не игнорируйте обращения, максимально доводите, когда будут сроки устранения, чтобы была двухсторонняя связь», — поручил руководитель исполкома Рустем Гафаров.