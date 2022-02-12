Власти Испании порекомендовали гражданам королевства покинуть Украину

МИД Испании посоветовал находящимся на Украине гражданам королевства покинуть эту страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая нестабильную ситуацию с безопасностью, рекомендуется не ездить на Украину. Испанцам, находящимся в настоящее время в стране, рекомендуется серьезно рассмотреть вопрос о том, чтобы временно покинуть ее имеющимися коммерческими способами, пока сохраняются нынешние обстоятельства», — сказано в обновленных рекомендациях внешнеполитического ведомства страны.

Ранее Премьер-министр Педро Санчес проинформировал короля Испании Филиппа VI о новых рекомендациях, принятых в субботу на встрече послов стран Евросоюза в Киеве. Информация также была донесена до союзников социалистов по коалиционному правительству из партии Unidas Podemos, а также до лидера оппозиции — главы Народной партии Пабло Касадо.

На днях многие страны начали призывать своих граждан, проживающих на Украине, покинуть страну и эвакуировать оттуда своих дипломатов.

В частности, 11 февраля с таким заявлением выступил МИД Японии. Позднее с аналогичным призывом к гражданам США обратился американский лидер Джозеф Байден. 12 февраля власти Швейцарии также рекомендовали гражданам конфедерации воздержаться от необязательных поездок на Украину.