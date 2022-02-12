В Швейцарии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на Украину

Власти Швейцарии рекомендовали своим гражданам не совершать необязательных поездок на Украину. Об этом заявили в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарской Конфедерации, сообщает РИА Новости.

«Не рекомендуется совершать туристические и другие несрочные поездки на Украину. Не рекомендуется посещать определенные части страны», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В швейцарском МИД предупредили, что в ближайшее время существует риск эскалации ситуации вокруг Украины.

На днях многие страны начали призывать своих граждан, проживающих на Украине, покинуть страну и эвакуировать оттуда своих дипломатов.

В частности, 11 февраля с таким заявлением выступил МИД Японии. Позднее с аналогичным призывом к гражданам США обратился американский лидер Джозеф Байден.

Россия в свою очередь заявила об оптимизации работы своих дипломатических учреждений на Украине, сославшись на опасения из-за возможных провокаций.