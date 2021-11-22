Власти Франции объявили, что ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшается

Во Франции стремительно ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией, заявил представитель кабмина страны Габриэль Атталь. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что за последнюю неделю число новых случаев заражения Covid-19 выросло на 80%.

Ежедневно по всей стране коронавирусом заболевают примерно 17 тыс. человек. Таким образом, сейчас на 100 тыс. жителей Франции приходится 164 заболевших.

Ранее французские власти объявили о начале «пятой волны» коронавирусной инфекции в стране, отметив, что пока больницам удается справляться с нагрузкой.