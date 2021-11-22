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Здоровье
22 ноября 2021  13:41

Власти Франции объявили, что ситуация с коронавирусом в стране стремительно ухудшается

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Во Франции стремительно ухудшается ситуация с коронавирусной инфекцией, заявил представитель кабмина страны Габриэль Атталь. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Отмечается, что за последнюю неделю число новых случаев заражения Covid-19 выросло на 80%. 

Ежедневно по всей стране коронавирусом заболевают примерно 17 тыс. человек. Таким образом, сейчас на 100 тыс. жителей Франции приходится 164 заболевших.

Ранее французские власти объявили о начале «пятой волны» коронавирусной инфекции в стране, отметив, что пока больницам удается справляться с нагрузкой.

#франция #Коронавирус
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