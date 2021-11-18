Власти Франции объявили о начале пятой волны эпидемии коронавируса

Власти Франции объявили о начале пятой волны пандемии коронавируса в стране, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что в стране фиксируют почти 20 тысяч новых случаев заражения ежедневно. По данным агентства France info, за последнюю неделю ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом во Франции увеличился на 50%.

Однако французский Минздрав заявил о том, что больницам удается справиться с нагрузкой из-за высокого уровня вакцинации местных жителей и введения локдауна пока не требуется.

В последние дни в других европейских странах также фиксируют рост числа заболевших: в Германии было выявлено 52 826 случая заражения за сутки, в Чехии – 22 479, в Словакии – 8 342.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Чешской Республике власти рассматривают возможность введения локдауна для непривитых.