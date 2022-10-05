Власти Челнов навестили бойцов на полигоне Казанского танкового училища

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев и военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Челнов Рашид Ильясов посетили учебный полигон Казанского танкового училища. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале местной администрации.

Илья Зуев рассказал, что ознакомился с тем, как расположились бойцы, и встретился челнинцами, находящимися на учебных сборах.

«Так же, как и другим, вручили материальную помощь от мэра города в размере 20 тыс. рублей, а также вещмешки, скомплектованные с самыми необходимыми вещами», — отметил Зуев.

Мобилизованным рассказали о мерах поддержки, которые организует город по сохранению заработной платы, по социальной поддержке, а также о поставили боевую задачу от мэра Наиля Магдеева — защищать Родину и вернуться живыми и здоровыми.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».