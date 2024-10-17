Владыка Кирилл в День Собора Казанских святых: «Они утвердили здесь православную веру»

Сегодня, в праздник Собора Казанских святых, в Богородицком соборе Казани состоялась торжественная Литургия. Возглавили Богослужение Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Набережночелнинский и Елабужский Гавриил, а также епископ Волжский и Сернурский Феофан.

За богослужением молились приглашенные гости, в том числе директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Специально к празднику в собор Казанской иконы Божией Матери, где прошло празднование, еще накануне доставили чудотворный Седмиезерный образ Пресвятой Богородицы. На постоянной основе святыня хранится в алтаре Петропавловского собора Казани.

«Поздравляю всех вас с праздником нашего большого казанского дома, находящегося под покровом Пресвятой Богородицы, с днем памяти святых мужей и жен, которые утвердили здесь православную веру, благодаря чему и мы сегодня твердо ходим по этой земле, молимся в старинных и вновь построенных храмах, причащаемся Святых Христовых Таин и стараемся быть настоящими христианами», – сказал владыка Кирилл обращаясь к верующим.

Митрополит отметил, что первыми христианами на казанской земле стали святой князь Феодор с детьми Давидом и Константином.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

«Мученики Иоанн, Стефан и Петр Казанские, Авраам и Феодор Болгарские, которые здесь пострадали за Христа. И конечно, равноапостольный Гурий, первый архиепископ нашего края. Его мощи и мощи святителя Варсонофия Казанского были обретены в этот день в 1595 году будущим Святейшим Патриархом Гермогеном в ныне утраченном Спасо-Преображенском монастыре Казанского кремля», – рассказала глава Татарстанской митрополии.

Владыка Кирилл поприветствовал Бориса Корчевникова, вместе с которым он накануне побывал на закрытом показе фильма «Мамино письмо».

«С Казанским краем в моей жизни много чего связано: я родился накануне летнего празднования Казанской иконы Богородицы, а благодаря первому наместнику Свияжского монастыря игумену Кириллу (Коровину) более 20 лет назад я пришёл в Церковь. Он подарил мне тогда православный календарь, на обложке которого был изображён Казанский образ Царицы Небесной, и эта книга стала моей первой духовной наукой. Я смотрел на икону Матери Божией и потихоньку становился церковным человеком», – поделился генеральный продюсер телеканала «Спас».

На память о сегодняшнем празднике Митрополит подарил Борису Корчевникову образ святителя Гурия Казанского и наградил его медалью имени этого же казанского святого.