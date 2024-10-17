«Убивая ребенка, ты убиваешь свое будущее»: в Казани презентовали фильм об абортах

Сегодня в широкий показ выходит первый художественный фильм об абортах «Мамино письмо». Накануне в Казани состоялся закрытый показ картины. Вместе с приглашенными зрителями документальный фильм оценили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, генеральный директор и продюсер первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников, а также Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Мамино письмо» — это первый полнометражный художественный документальный фильм, выпущенный телеканалом «Спас». Картина была снята режиссером Александром Сукачевым, а главные роли исполнили такие актеры, как Ольга Красько, Кристина Новикова, Олеся Железняк, Николай Перминов, Юлия Бруякина, Павел Суханов и другие. Генеральными продюсерами проекта стали Борис Корчевников и Андрей Феофанов.

Фильм была создан в сотрудничестве с киностудией «Амальгама студия», получив поддержку от фонда «Материнское счастье». Главная миссия ее авторов состояла в том, чтобы донести до зрителя подлинную информацию об абортах и продемонстрировать пути решения трудных ситуаций, тем самым спасая максимальное количество жизней.

«Мы не могли не снять этот фильм. Накопилась боль, которую нужно было как-то выразить, а как она отзовется, нам не дано предугадать. Я все чаще слышу рассказы о том, как какая-нибудь девушка, выйдя из зала, передумала делать аборт и написала своему близкому сообщение: “Я буду мамой”. Выше этой цели ничего быть не может», – отметил Борис Корчевников в разговоре с журналистами.

Несколько десятков зрителей собралось посмотреть фильм, чтобы прийти к окончательному выводу по столь непростой теме. Мест в зале оказалось недостаточно, поэтому некоторые девушки и юноши сели на ступени между рядами.

В преддверии показа, Борис Корчевников, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что фильм затрагивает крайне редко встречающуюся в кинематографе тематику.

«В кино об этом практически не говорят. Это неудобная тема не только для кино, вообще для разговора. Я очень благодарен за возможность показать этот фильм в Казани. Кстати, у вас он пройдет и в открытом показе. Но этот закрытый показ позволит нам еще и поговорить на эту тему», – сказал он.

Корчевников призвал зрителей закрытого показа поделиться своими впечатлениями от просмотра со своими родственниками и друзьями.

«Я счастлив быть здесь. У меня день рождения выпадает на празднование Казанской иконы Божией Матери. Мне кажется, что здесь – реальное сердце России. Я хоть и москвич, но реальное сердце здесь. Это один из красивейших городов и несмотря на свою древнейшую историю, один из молодых городов. Мне было важно показать этот фильм именно здесь», – сказал продюсер.

Корчевников сообщил, что намерен организовать демонстрации фильма в университетских кругах и образовательных учреждениях. Автор выразил благодарность владыке Кириллу и всем собравшимся за предоставленную возможность донести до широкой аудитории актуальную проблему, раскрываемую в фильме.

«Такое может произойти с вашим другом, вашей подругой, с вами такое может произойти. Каждое слово может спасти жизнь, а может погубить. Вы увидите это в фильме. Причем речь не только о жизни ребенка, но и о родителях этих детей. Потому что, когда ты убиваешь ребенка, ты убиваешь и свое будущее», – добавил Борис Корчевников.

Митрополит Кирилл поздравил всех присутствующих с праздником Казанских святых и поделился, что прибыл на показ фильма прямо после всенощного бдения.

«Я еще не видел картину, но много слышал о ней. Эта тема о наших матерях, о том, как мы все появились на этот свет. Поэтому большая благодарность нашим родителям, что они когда-то не прекратили нашу, только начинающуюся жизнь. Благодарность всем, кто очень много делает для того, чтобы жизнь продолжалась и люди жили благочестиво, счастливо и добропорядочно», – сказал владыка.

Омбудсмен Сария Сабурская обратила внимание, что есть немало людей, которые вкладывают значительные усилия для обретения статуса родителей. И в то же время находятся те, кто отказывается от возможности стать матерью или отцом.

«Здесь есть главный доктор моей семьи Светлана Губайдуллина, которая помогла родиться всем моим внукам. И не только им. Сегодня тысячи детей появились благодаря ей, ее рукам и тем людям, которые захотели стать родителями. Я считаю, что все зрители, которые сидят в этом зале за то, чтобы детей рождалось как можно больше, чтобы жизнь никогда не прекращалась», – поделилась она.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков также пришел на закрытый показ. Он отметил труд кинематографистов, которые вложили свои силы, чтобы создать картину, отражающую очень важную в наши дни тему.

«Сегодня, даже не посмотрев фильм, а только немного почитав о нем, я хотел бы от имени всех нас сказать искренние слова благодарности в адрес тех людей, которые благословили на создание этой картины. У нее есть будущее и это будущее будет выражаться в сотнях и тысячах спасенных душах маленьких девочек и мальчиков», – сказал министр.

В здравоохранении Татарстана не первый год делается большая работа по профилактике абортов. В Казани уже три частные клиники отказались проводить эту процедуру.

«Мы делаем многое для того, чтобы нас было больше в нашей стране. Это многофакторная проблема, мы видим, что рождаемость падает по всей стране. Это не только в России, а во всем мире. Реалии таковы, что чем более развита страна, тем ниже там рождаемость. Мы вкладываем много усилий, с этого года у нас стартовало много проектов, и мы имеем изменения в положении дел. Мы на правильном пути», – поделился министра здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Сюжет фильма строится вокруг судеб двух главных героинь – матери и ее дочери, роли которых исполнили Ольга Красько и Кристина Новикова. Зрителю предлагается взглянуть на ситуацию, когда обе женщины сталкиваются с дилеммой: сохранить жизнь своего будущего ребенка или сделать аборт. Авторы проекта стремятся не только представить историю, но и предложить возможные способы разрешения таких сложных ситуаций. В фильме также представлены рекомендации психологов, юристов, медицинских специалистов и священнослужителей.

Главная цель фильма – сохранить жизни детей и повлиять на демографическую ситуацию в стране. По данным Росстата, численность населения России за последний год уменьшилась на 550 тысяч человек. При этом, согласно различным оценкам, ежегодно в стране происходит от 500 тысяч до миллиона случаев абортов.