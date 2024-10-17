Митрополит Кирилл наградил Бориса Корчевникова медалью святителя Гурия

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл наградил генерального директора и генерального продюсера первого общественного православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова медалью святителя Гурия Казанского.

Корчевников сегодня помолился во время Литургии в Казанском соборе. Богослужение возглавил глава Татарстанской митрополии. После этого московского гостя наградили медалью Казанской епархии.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Медаль святителя Гурия была учреждена Казанской епархией в 2009 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Награждают ей духовных и светских лиц, которые внесли вклад в дело возрождения и развития Православия на казанской земле.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Борис Корчевников презентовал в Казани первый художественный фильм об абортах «Мамино письмо».

«Я счастлив быть здесь. У меня день рождения выпадает на празднование Казанской иконы Божией Матери. Я хоть и москвич, но кажется, что здесь – реальное сердце России. Это один из красивейших городов и, несмотря на свою древнейшую историю, один из самых молодых. Мне было так важно показать этот фильм именно здесь», – сказал генеральный продюсер «Спаса».

В картине показана история двух женщин – матери и дочери. Обе одновременно оказываются перед выбором – сохранить ребенка или сделать аборт. Главная цель фильма – сохранить жизни детей и повлиять на демографическую ситуацию в стране.