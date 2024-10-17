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Борис Корчевников о Казани: «Здесь – реальное сердце России»
Генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас» Борис Корчевников посетил Казань. Цель его поездки — презентация первого художественного фильма об абортах «Мамино письмо». Закрытый показ картины прошел при участии митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской и других гостей.
«Я счастлив здесь быть. У меня день рождения выпадает на празднование Казанской иконы Божией Матери. Мне кажется, что здесь – реальное сердце России. Я хоть и москвич, но реальное сердце здесь. Это один из красивейших городов и несмотря на свою древнейшую историю, один из молодых городов. Мне было так важно показать этот фильм именно здесь», – сказал Борис Корчевников.
В фильме показана история двух женщин – матери и дочери. Главные роли сыграли Ольга Красько и Кристина Новикова. В сюжете мать и дочь одновременно оказываются перед выбором – сохранить ребенка или прервать беременность.
«В кино об этом практически не говорят. Это неудобная тема не только для кино, вообще для разговора. Я очень благодарен за возможность показать этот фильм в Казани. Кстати, у вас он пройдет и в открытом показе. Но закрытый показ позволит нам еще и поговорить на эту тему», – сказал продюсер фильма.
Создатели фильма продемонстрировали не только сюжет, но и разные способы преодоления сложных жизненных ситуаций. В картине также представлены рекомендации от психологов, юристов, медицинских работников и представителей духовенства.
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