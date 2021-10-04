Минздрав Татарстана: Covid-19 сейчас течет тяжелее, развивается стремительно

В Татарстане растет число заболевших коронавирусом, медики трудятся на пределе своих возможностей, некоторые больницы уже начали использовать резервный коечный фонд. Чего не хватает для победы над Covid-19, ИА «Татар-информ» поинтересовалось у заместителя министра здравоохранения Татарстана Владимира Жаворонкова.

Владимир Жаворонков: «Система здравоохранения работает на довольно серьезном уровне напряженности, обеспечивая работу с пациентами на дому и в стационарах»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Коронавирус течет тяжелее

Сезон ОРВИ в Татарстане в разгаре, но его снова осложняет коронавирус. Число заболевших растет.

«Система здравоохранения работает на довольно серьезном уровне напряженности, обеспечивая работу с пациентами на дому и в стационарах», – рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана, глава Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Замминистра отметил, все медики республики находятся на своих постах и делают все, что в их силах… Но оказывать помощь заболевшим татарстанцам становится все труднее, ведь болеть люди стали тяжелее.

«Мы отмечаем более агрессивное течение заболевания, которое проявляется в том, что от момента первых симптомов до утяжеления проходит довольно мало времени. Конечно, сами симптомы гораздо более выражены», – отметил замминистра.

Из-за порой стремительно развивающейся болезни медики вынуждены быстрее реагировать на ухудшение состояния пациента.

«Благодарен коллегам за то, что стоят и держатся»

В одинаково тяжелых условиях сейчас трудятся и специалисты в «красных зонах», и в поликлиниках Татарстана. Бороться с ростом заболеваемости им очень тяжело.

«На них приходится нечеловеческая нагрузка», – констатировал он.

Все медики республики находятся на своих постах и делают все, что в их силах Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Из-за того, что медики разных специальностей уходят работать в «красные зоны», в зонах, свободных от коронавируса, врачи и медсестры берут на себя дополнительную нагрузку.

«Эти полтора-два года, что мы в ковиде, нашим врачам даются очень тяжело. Мои только самые большие слова признательности коллегам за то, что стоят, держатся и исполняют свой долг», – отметил начальник Управления здравоохранения Казани.

Свободных Covid-коек все меньше

ИА «Татар-информ» сообщало, что всего в Татарстане развернуто 4,5 тысячи коек для Covid-больных, еще 10-15% от этого числа находятся в резерве.

«Этот резерв используется. Ежедневно ситуация о загруженности коек в разрезе каждого района республики и каждой медицинской организации мониторится в режиме реального времени. Говорить о том, что у нас есть железно 20% в каждой больнице свободного коечного фонда, мы не можем», – отметил Жаворонков.

Однако ежедневный анализ говорит о том, что свободные койки для госпитализации в больницах Татарстана все еще остаются.

Одним из главных условий победы над коронавирусом является вакцинация против инфекции Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Соблюдение антиковидных мер и вакцинация – победа над коронавирусом

Замминистра здравоохранения уверен, что в данный момент победить коронавирус реально. Для этого все учреждения, которые связаны с социальной жизнью, должны соблюдать все противоэпидемиологические меры, введенные Роспотребнадзором: масочный режим, социальную дистанцию.

«Нужна осознанность своего поведения. Если человек заболел, есть какой-то насморк и повышение температуры, не нужно приходить на работу, иначе очень сильному риску подвергаются коллеги», – подчеркнул собеседник агентства.

Одним из главных условий победы над коронавирусом является вакцинация против инфекции.

«В реанимациях привитых нет»

Владимир Жаворонков подчеркнул, что даже если привитый обеими дозами вакцины от коронавируса заболевает, то вероятность того, что это будет тяжелый случай, крайне низкая.

«Те люди, которые вакцинированы, в подавляющем большинстве случаев переносят это заболевание дома с признаками легкого насморка, небольшой температуры. В реанимациях прошедших все этапы вакцинации и тех, кто выдержал определенные сроки, нет», – отметил врач.

Всего в Татарстане развернуто 4,5 тысячи коек для Covid-больных, еще 10-15% от этого числа находятся в резерве Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Замминистра уверен, что вакцинация поможет снизить заболеваемость коронавирусом и избежать тяжелых случаев течения болезни. И это единственный способ не заболеть или снизить риски тяжелого течения.

«Почему население не пользуется возможностью спасти свою жизнь и жизни своих родственников путем непередачи инфекции, для меня загадка», – подчеркнул Владимир Жаворонков.

Ограничения могут помочь

По личному мнению Владимира Жаворонкова, введение новых Covid-ограничений может помочь остановить распространение заболевания.

«Если вдруг новые ограничения вводятся, мы с вами говорим и о том, что это снижает заболеваемость, и о том, что, по крайней мере, не делает ее такой взрывной, такой резко увеличивающейся», – отметил он.

Введение новых Covid-ограничений может помочь остановить распространение заболевания Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Именно на снижение резкого роста количества заболевших нацелены и ныне действующие ограничения: ношение масок, соблюдение социальной дистанции. Благодаря этим и возможным новым ограничениям, по мнению экспертов, заболевшие будут поступать равномерно и система здравоохранения сможет реагировать еще эффективнее.

В конце минувшей недели на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина рассказала, что в республике идет обсуждение возможности введения новых Covid-ограничений: к примеру, не исключено, что пускать на крупные массовые мероприятия начнут только по QR-кодам.