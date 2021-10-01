В Татарстане открылись новые Covid-госпитали

В Татарстане пациентов с новой коронавирусной инфекцией начали принимать новые временные инфекционные госпитали. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«В Высокой Горе госпиталь открывается, в Альметьевске уже открылся. Если я не ошибаюсь, есть еще увеличение коек по центральным районным больницам», – отметил спикер.

Всего в Татарстане развернуто 4,5 тыс. коек для Covid-больных, еще 10–15% от этого числа находятся в резерве. Замминистра отметил, что ситуация с их развертыванием меняется постоянно.

«Коечный фонд, развернутый по республике, достаточный, резерв у нас есть», – заключил Жаворонков.