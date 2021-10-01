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Ру Тат
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1 октября 2021  11:17
Эвелина Киселёва

Количество случаев Covid-19 в Татарстане еженедельно растет на 10%

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В Татарстане увеличивается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

«Нас очень тревожит эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, она становится крайне напряженной. Мы фиксируем рост числа заболевших уже в течение последних четырех недель», – отметила спикер.

Марина Патяшина добавила, что в республике в среднем еженедельно Роспотребнадзор регистрирует на 10% больше числа заболевших.

#Коронавирус #Марина Патяшина
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