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Ру Тат
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1 октября 2021  10:40
Эвелина Киселёва

В Татарстане готовятся ввести новые ограничения из-за Сovid-19

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В Татарстане планируют ввести новые ограничения, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. 

«Намерения ввести новые Covid-ограничения есть, мы их обсуждаем», – отметила Патяшина.

По ее словам, план действий планируют составить к следующей неделе, проанализировав, какие группы татарстанцев болеют чаще. 

По словам руководителя ведомства, будет рассматриваться введение ограничений на массовые мероприятия, а также возможность пускать в крупные залы по QR-кодам. Однако обсуждение еще ведется.

#Коронавирус #вакцинация
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