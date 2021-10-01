В Татарстане готовятся ввести новые ограничения из-за Сovid-19

В Татарстане планируют ввести новые ограничения, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Намерения ввести новые Covid-ограничения есть, мы их обсуждаем», – отметила Патяшина.

По ее словам, план действий планируют составить к следующей неделе, проанализировав, какие группы татарстанцев болеют чаще.

По словам руководителя ведомства, будет рассматриваться введение ограничений на массовые мероприятия, а также возможность пускать в крупные залы по QR-кодам. Однако обсуждение еще ведется.