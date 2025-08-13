Владимир Вавилов: «Паллиативная помощь в Татарстане на очень высоком уровне»

О том, в каких условиях живут пациенты казанских хосписов, о том, благодаря чему это стало возможно, и о том, каким должен быть тот, кто занимается благотворительностью, «Татар-информу» рассказал глава правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой, депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов.





Владимир Вавилов: «Сотрудники хосписа выполняют особую миссию – они выступают как проводники, помогая людям без страданий перейти из одного мира в другой»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фруктовый сад, соляной грот и дополнительные места: что обрел хоспис «Наташа» за полтора года работы

Владимир Вавилов, идейный вдохновитель и основатель двух казанских хосписов, председатель правления Благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, рассказал «Татар-информу» о том, как спустя полтора года с момента открытия работает хоспис «Наташа» и каких успехов удалось добиться его команде.

«За полтора года проделан большой путь и сделано немало. Во-первых, в хосписе "Наташа" образовался сплоченный коллектив. Кто-то из сотрудников уволился, а те, кто остался, поняли – это не работа, а служение. И они этим довольны», – рассказал Владимир Вавилов.

По его словам, сотрудники хосписа выполняют особую миссию – они выступают как проводники, помогая людям без страданий перейти из одного мира в другой.

С весны 2024 года в хосписе оказали помощь 800 пациентам. Сегодня в учреждении находятся 62 постояльца. За те полчаса, что шло интервью с руководителем Фонда Анжелы Вавиловой, в учреждение прибыли четыре новых пациента. Их приняли очень быстро, без суеты.

«Изначально хоспис планировался на 60 мест, но я написал письмо на имя Раиса Татарстана Рустама Минниханова, в котором попросил добавить койко-места. Он отозвался на мою просьбу, и теперь у нас могут разместиться 80 человек», – рассказал Владимир Вавилов.

На территории хосписа посадили 1600 фруктовых деревьев, и на них уже появляются плоды: яблоки, сливы, груши, вишня.

Постояльцы посещают реабилитационный зал. Там стоят современные аппараты, которые имитируют ходьбу. Для тех, кто лишен способности ходить, очень важно снова почувствовать возможность шагать. В хосписе открыли соляной грот – пациенты проходят сеансы, дышат египетской солью. Рядом находится комната релакса: подопечные хосписа располагаются в массажных креслах, смотрят на фонтанчики и слушают расслабляющую музыку. Возле здания есть поле для мини-гольфа.

«Что примечательно и уникально – это кабинет стоматолога. На Западе в хоспис не кладут пациента, пока ему не вылечат зубы. Мы же кладем и оказываем стоматологическую помощь здесь. Нигде в мире такого нет», – отметил Владимир Вавилов.

В хосписе есть свой пищеблок и гостиница для родных и близких пациента. Родственники могут расположиться в двух- или четырехместных номерах. На тот случай, если кто-то из них захочет находиться в палате, работники хосписа подготовят раскладушки с чистым постельным бельем.

Владимир Вавилов лично провел экскурсию по хоспису для «Татар-информа». Он показал молитвенные и молельные комнаты для православных и мусульман. В каждой из них очень высокие потолки и панорамные окна во всю стену. Глава фонда объяснил: здесь проходят службы, а в местной церкви однажды даже прошло венчание.

«У нас всё делается для людей – здесь по-другому нельзя. Как говорится, что стар, что млад. И как ребенок чувствует эмоции взрослого, так и наши подопечные – люди пожилые – чувствуют, как к ним относятся», – рассказал Вавилов.

Владимир Вавилов поделился планами об открытии пансионата. Предположительно он разместится прямо возле хосписа «Наташа».

Продолжает свою работу и детский хоспис на улице Академика Королева, построенный Владимиром Вавиловым. По его собственному признанию, там все давно налажено и работает как часы. К слову, там проходят стажировку те, кто потом придет работать в хоспис «Наташа».

«От охранника до руководителя, мы все – психологи. Наша цель – сделать так, чтобы пациенты не чувствовали себя брошенными и одинокими, а также были окружены заботой и нормальными условиями. Ключевой момент – отсутствие боли и хорошее самочувствие», – отметил Владимир Вавилов.

«Татар-информ» рассказывал, что 22 февраля 2024 года Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи официально открыли казанский хоспис «Наташа». В апреле состоялось очное открытие учреждения. Гости церемонии сходились в том, что праздник – в первую очередь победа Владимира Вавилова, депутата Государственного Совета РТ и председателя Фонда Анжелы Вавиловой.

«При каждой встрече Раис подходит и спрашивает, как идет работа»

Владимир Вавилов подчеркнул, что паллиативная помощь – помощь тем, кто неизлечимо болен, – в Татарстане находится на очень высоком уровне. В крупнейших медицинских учреждениях республики и при всех центральных районных больницах открыты кабинеты паллиативной службы.

«Пациенты обеспечены как выездной, так и стационарной паллиативной помощью. Спрос растет, но никто никого не бросает – все, кто нуждается, не останутся без помощи. Мы сотрудничаем с Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ и не пропускаем никого, даже если это одинокий человек в глубинке Татарстана», – отметил глава Фонда имени Анжелы Вавиловой.

Вавилов отметил: колоссальную помощь в финансировании паллиативной помощи оказало и оказывает руководство республики.

«Я имею огромную поддержку в Государственном Совете. Мои коллеги в парламенте всегда идут навстречу, выполняют все просьбы, я никогда не слышу слова ‘’нет’’. Отдельно нужно сказать о нашем Раисе. При каждой встрече Рустам Нургалиевич подходит и спрашивает, как дела и как идет работа фонда», – рассказал Владимир Вавилов.

По его словам, Рустам Минниханов лично контролировал строительство обоих хосписов. «Татар-информ» рассказывал о том, как Раис РТ посещал здание нового хосписа до его сдачи.

«Те, кто занимается паллиативной помощью в других регионах России, завидуют нам. Они говорят: ‘’Вам повезло с руководством и его отношением к делу’’. Отвечаю им: ‘’Да, вот такой у нас Раис’’», – поделился Владимир Вавилов.

«Открытость и честность – вот ключи к доверию людей»

«В хосписе "Наташа" есть отделение для бойцов СВО, и оно работает. Были случаи, когда мы доводили воинов до реабилитационного потенциала, и тогда их забирали на лечение в 7-ю горбольницу Казани», – рассказал Владимир Вавилов.

Сам глава фонда часто бывает в зоне СВО. Он возит на фронт всё необходимое – автомобили, мотоциклы, медикаменты. Один из мотоциклов даже назвали в его честь, рассказал Владимир Вавилов.

«Как правило, мы находимся на линии боевого соприкосновения около десяти дней. Одеты по форме и ходим с оружием. Однажды нарвались на диверсионно-разведывательную группу, пришлось отстреливаться», – рассказывает Владимир Вавилов.

Больной темой для России сегодня является мошенничество – нажиться пытаются и на имени фонда. Владимир Вавилов призвал не поддаваться на уловки аферистов и подчеркнул: Фонд Анжелы Вавиловой никогда не отправляет на улицы городов кого-либо, чтобы собирать деньги на благотворительность.

«Фонд никогда не посылал и не посылает никого на улицы и в метро с ящиками. Аферисты, которые просят деньги на детей, покушаются на святое. Мы, россияне, люди очень добрые, но мы – люди порыва. Сначала сделаем – потом подумаем, а мошенники этим пользуются», – сетует глава Фонда Анжелы Вавиловой.

В этом году благотворительному фонду Вавилова исполняется уже 22 года. Началась его история со смертью его дочери Анжелы, которая страдала лимфобластным лейкозом. Облегчить ее муки тогда было попросту некому. Пережить горе отцу помогла идея создания благотворительного фонда. За два десятка лет ему удалось развить паллиативную помощь в Татарстане и построить два хосписа. Были открыты кабинеты паллиативной службы, помощь в них оказывается тысячам жителей республики. Фонд помогает детям с ОВЗ, предоставляет им средства реабилитации и оказывает абилитацию.

Сегодня Владимир Вавилов точно знает ответ на вопрос, как нужно работать, чтобы люди тебе доверяли, чтобы помощь обычных людей благотворительным фондам не прекращалась.

«Свою работу можно доказать только работой. Надо делать так, чтобы люди видели твой труд, только тогда они станут тебе помогать. У благотворителя должны быть конкретные цели, оправданные доходы и расходы и ни одной меркантильной мысли. Открытость и честность – вот ключи к доверию людей».