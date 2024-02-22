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Общество 22 февраля 2024 12:41

В Казани открыли новый хоспис на Братьев Батталовых

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Сегодня Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый хоспис в Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое учреждение расположилось на улице Братьев Батталовых. Здесь одновременно будут помогать 60 пациентам – тем, кому уже не может помочь медицина. Основная задача хосписа – сделать так, чтобы человек ушел в мир иной с достоинством.

В каждой палате специальные электрические кровати, кислородные концентраторы, тумбочки, столик со стульями, телевизор, холодильник, своя туалетная комната, оборудованная по правилам доступной среды. А еще – большой балкон, на который смогут выходить пациенты.

«Татар-информ» уже побывал в новом казанском хосписе, которому дали название «Наташа», подробнее читайте по ссылке.

#хоспис в казани
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