«Именно здесь у многих снова возникает желание жить»: хоспис «Наташа» открыли официально

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это полностью заслуга Вавилова – его упорство и целеустремленность»

В Казани состоялось очное открытие хосписа «Наташа». Напомним, что официально его открыли Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов еще 22 февраля, когда глава государства был в Казани. Сегодня же второй казанский хоспис встретил своих друзей – тех, кто помогал его строить.

Гости сходились в том, что сегодняшний праздник – в первую очередь победа Владимира Вавилова, председателя фонда Анжелы Вавиловой. Именно он – идейный вдохновитель и основатель уже двух казанских хосписов. Сам Владимир Вавилов, приветствуя гостей, показывая им здание и красоту вокруг, говорил: «Мы это сделали».

Гостей сегодня съехалось немало: это депутаты Госсовета Татарстана, ректоры вузов, руководители ведомств, известные врачи и бизнесмены.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перерезали красную ленту сам Владимир Вавилов, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов и первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

«Первый хоспис мы открыли больше 14 лет назад, я тогда был министром здравоохранения. Для открытия первого хосписа Минздрав выделил свой санаторий, его открытие тогда стало большим событием. Мы помогли тысячам семей, была и выездная работа. И уже тогда мы понимали, что нужен еще один хоспис. Не хватает одного. От одной мысли волосы вставали дыбом: это огромные деньги, земля, стройка и так далее. Но, благодаря Владимиру Вавилову, благодаря огромному количеству меценатов, спонсоров мы наконец его построили», – отметил Айрат Фаррахов.

Он подчеркнул, что ни в одном другом регионе России нет такого высокого уровня паллиативной помощи, как в Татарстане. После открытия первого хосписа в республике появилось множество специалистов, которые оказывают помощь неизлечимым больным, профессионально и качественно, и число таких специалистов продолжает расти.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я бы хотел всех поздравить с этим событием. И поблагодарить тех, кто дал кровь этому проекту, – меценатов, команду строителей, весь коллектив хосписа, который своим упорным, многодневным трудом днем и ночью толкали этот проект к победе. И, конечно, духовного вдохновителя и начальника проекта Владимиру Вавилову. Это полностью его заслуга, его упорство и целеустремленность. Спасибо вам от народа Татарстана», – заметил Альмир Абашев.

Гости много говорили о том, что от неизлечимых тяжелых болезней не застрахован никто, а также о том, как важно, чтобы человек покидал эту жизнь без боли.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В стенах хосписа он снова захотел жить»

Для гостей Вавилов провел небольшую экскурсию. «Татар-информ» уже рассказывал и показывал, как обустроен новый хоспис.

Первым делом Вавилов показал гостям домовой храм, который освятили в честь Святителя Луки – покровителя всех медиков. А также анонсировал, что в полдень в мечети хосписа прочитают первый намаз и все желающие смогут присоединиться к молитве.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хоспис уже обжили, палаты заняты пациентами. Вовсю трудятся медсестры, сестры милосердия и врачи. Здесь обустроены 40 двухместных палат – хоспис рассчитан на 80 пациентов. Создано отделение для участников СВО.

«Мы в прошлом году к вам в хоспис госпитализировали ветерана службы Роспотребнадзора, у которой ребенок живет в Москве. Возможности ежедневно за ней ухаживать не было. ее приняли в хоспис и она провела там свои последние дни», – рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, казанский хоспис знают не только в Татарстане, но и практически во всем мире, и это повод для гордости.

Главный санитарный врач республики добавила, что специалисты ведомства будут помогать новому хоспису советами, как организовать питание постояльцев и оказывать им медицинскую помощь.

По словам депутата Госсовета РТ Светланы Захаровой, именно благодаря Вавилову многие узнали, что такое паллиативная помощь. О том, что есть люди, которым медицина уже не может помочь, но можно облегчить их страдания. Она рассказала, как в хосписе оказался близкий друг ее отца и именно в стенах хосписа он снова захотел жить, хотя до этого готовился к смерти.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В планах открытие кафедры паллиативной медицины КГМУ

Тем, кто помогал строить хоспис, вручили благодарственные письма фонда Анжелы Вавиловой. Владимир Вавилов рассказал историю о каждом из них и каждому еще раз сказал «спасибо».

Поразила всех история Ларисы Замановной. Она – пенсионерка, как-то позвонила Вавилову и сказала, что хочет помочь. Они вместе с Вавиловым пришли в банку, она сняла миллион рублей со своего счета и отдала на строительство хосписа. Женщина одинока, свою квартиру она переписала Фонду. Ей долго апплодировали.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ректор Казанского медицинского университета Алексей Созинов сам принес подарок Владимиру Вавилову и его команде, отметив, что на новоселье принято дарить подарки. Он вручил команде хосписа «Наташа» больше десятка картин казанской художницы. Вавилов сразу же распорядился повесить их в палатах пациентов.

«Я очень рад, что студенты Казанского медицинского университета работают здесь волонтерами. Еще неизвестно, кто больше получает – пациенты от волонтерской работы и помощи, или студенты от общения с теми, кому непросто. Ведь для них это время расти не только профессионально, но и духовно. Кафедра палиативной медицины, о которой мы говорим второй год, пока не создана. Но зал, в котором мы сейчас находимся, кафедральный, а значит, кафедре – быть!» – отметил Созинов.

«Не пройдет и года, Вавилов скажет, что нужен третий хоспис»

Айрат Фаррахов заметил, что хоспис лишь на 20% финансируется из бюджета, остальные средства – пожертвования. На строительство второго хосписа ушло 828 миллионов рублей. Казанский хоспис «Наташа» – пример государственно-частного партнерства.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я уверен, не пройдет и года, Владимир Вавилов подойдет и скажет, что нужен третий хоспис. Скажет, что он необходим в Челнах или Альметьевске – и ничего мы с этим не сделаем. Будем думать, как это сделать», – подчеркнул Айрат Фаррахов.

Его слова встретили громкими аплодисментами.

К сожалению, необходимость в паллиативной помощи только растет, люди живут дольше, их настигают онкология и инсульты. Порой справиться с тяжелыми болезнями не удается, и в такой ситуации нужен паллиатив. В казанских хосписах готовы оказывать эту помощь на высшем уровне, делать так, чтобы людям не было больно, и они уходили из жизни с частью и достоинством.

Вскоре рядом с хосписом «Наташа» появится небольшое поле для гольфа на 11 лунок, а еще – высадят фруктовый сад. К слову, участие в его посадке может принять любой желающий. Все будет делаться от души и дружно – так же, как шло строительство этого хосписа, а строили его всем Татарстаном.