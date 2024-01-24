Минниханов посетил новый хоспис в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил здание второго хосписа в Казани, которое будет сдано в феврале. Фотографиями он поделился в своем телеграм-канале.

Руководитель республики поблагодарил председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова, благодаря которому в городе появится второй современный центр. В нем находятся 40 комфортабельных двухместных палат, созданы условия для размещения родственников пациентов.

«Бу мөһим эштә катнашкан һәр кешегә рәхмәт. Медицина ярдәменнән тыш хосписта мәчет һәм чиркәү оештырылган. Авыр хәлдә калган кешеләр өчен мондый ярдәм бик кирәк», — написал Минниханов. (Спасибо всем, кто участвовал в этом важном деле. Помимо медицинской помощи в хосписе организованы мечеть и церковь. Такая помощь необходима людям, оказавшимся в трудной ситуации).

Напомним, что в январе с экскурсией в новом хосписе «Наташа» побывал корреспондент «Татар-информа». Каким будет место, в котором примут людей, которым уже не может помочь медицина, — в материале «Мы провожаем людей из одного мира в другой»: новый казанский хоспис готов открыться.

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov