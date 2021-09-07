Путин и Шойгу будут отдыхать в тайге до 8 сентября

Президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдыхают в тайге после рабочей поездки главы государства на Дальний Восток. Планируется, что он вернется в Москву во второй половине дня 8 сентября, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — добавил он.

Путин ранее принял участие в ежегодном Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проводился со 2 по 4 сентября во Владивостоке. Во время рабочей поездки на Дальний Восток российский лидер пообщался с призерами школьных олимпиад, принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде. Он также провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что суммарная стоимость всех соглашений, подписанных на Восточном экономическом форуме-2021 составила 770 млрд рублей.