Владимир Путин прибыл во Владивосток
Президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Кремля.
В День знаний глава государства пообщается с победителями школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, а после примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.
Кроме того, Путин в режиме онлайн-конференции торжественно откроет ряд социальных объектов в Дагестане.
В этот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что рабочая поездка Путина во Владивосток продлится с 1 по 4 сентября.