Владимир Путин прибыл во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Кремля.

В День знаний глава государства пообщается с победителями школьных олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, а после примет участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде.

Кроме того, Путин в режиме онлайн-конференции торжественно откроет ряд социальных объектов в Дагестане.

В этот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что рабочая поездка Путина во Владивосток продлится с 1 по 4 сентября.