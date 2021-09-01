Путин встретился с губернатором Приморского края

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает ТАСС.

Глава региона доложил российскому лидеру о строительстве хореографического и музыкального училищ вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей. Кожемяко убежден, что создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.

Говоря о ситуации в экономике, Кожемяко отметил, что регион начал преодолевать пандемийный кризис.

Губернатор Приморского края также доложил главе государства о состоянии сельского хозяйства, транспортной отрасли, химической промышленности и работе ряда предприятий.

1 сентября Путин прибыл с рабочим визитом во Владивосток, где пообщался со школьниками в российском детском центре «Океан».

После российский лидер дистанционно принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде, о чем сообщал «Татар-информ».