Названа суммарная стоимость всех соглашений Восточно-экономического форума-2021

Государственный инвестиционный банк России (ВЭБ.РФ) на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписал соглашения общей стоимостью в 770 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«В настоящее время ВЭБ.РФ рассматривает участие в финансировании 20 проектов на территории Дальнего Востока и Арктической зоны общим объемом 1,8 трлн рублей, предполагаемый объем финансирования со стороны ВЭБа составляет 0,6 трлн рублей», – приводятся в сообщении пресс-службы госкорпорации слова зампреда ВЭБ.РФ – члена правления Артема Довлатова, курирующего развитие Дальнего Востока и Арктики.

Также, по его словам, на Дальнем Востоке уже реализуется 31 проект стоимостью 3,4 трлн рублей, участие ВЭБ – 0,7 трлн рублей, по реализуемым проектам создали до 15 тыс. рабочих мест.

ВЭБ.РФ уделил особое внимание соглашениям по проектам, обеспечивающим улучшение качества жизни людей, создание новых рабочих мест, доступ к современным услугам и сервисам, улучшение экологии и тд.

«Именно такие сделки были заключены на ВЭФ: это и создание инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае, и расширение возможностей по поставке качественной и недорогой рыбы в регионы России и многие другие проекты, часть из которых будут реализовываться в том числе с помощью нового механизма Минвостокразвития «Дальневосточная концессия», – отметил Довлатов.

VI Восточный экономический форум (ВЭФ) состоялся во Владивостоке 2-4 сентября в смешанном формате. Главная тема деловой программы 2021 года – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

Президент РФ Владимир Путин принял участие в форуме на Дальнем Востоке, а также встретился с победителями школьных олимпиад и конкурсов в День знаний и принял участие в церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде. Об этом сообщало ИА «Татар-информ».