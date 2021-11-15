Меркель и Лукашенко почти час обсуждали миграционный кризис в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Переговоры длились около 50 минут, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Во время разговора был обсужден ряд проблем, прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, Лукашенко и Меркель затронули проблему гуманитарной помощи беженцам. Ранее и. о. канцлера ФРГ обратилась к Президенту России Владимиру Путину с призывом повлиять на белорусского лидера для разрешения миграционного кризиса на границах Белоруссии и ЕС.